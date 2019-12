Quelques minutes dans l’uniforme de Michael Myers contre une mine rafraîchie (et une photo comique pour Instagram)? Pas surprenant que les masques en feuille aient rapidement pris d’assaut nos rituels pré-date, soirées de filles et week-ends de détente à la campagne. Ce morceau de tissu opère sa magie formant une barrière étanche qui «piège» les ingrédients actifs de sa formule hautement concentrée dans la peau; sans risque d’évaporation, l’hydratation et les actifs pénètrent entièrement dans les tissus cutanés pour procurer un maximum de bienfaits.

On ne l’emploie donc pas au même titre que le masque traditionnel nettoyant ou exfoliant, mais plutôt pour faire le plein d’hydratation sur le pouce. En ce sens, le masque en feuille contient généralement des ingrédients hydratants et protecteurs, comme l’acide hyaluronique, les céramides et les antioxydants. Et parce que tout le monde (littéralement) a besoin d’hydratation, il convient à tous les types de peau.

Le plus beau dans tout ça, c’est qu’on n’a pas à attendre pour profiter de ses effets; dès qu’on le retire, la peau est plus claire, plus lisse et plus souple. C’est pourquoi il est un allié de choix pour préparer la peau au maquillage ou contrecarrer les dommages de l’air sec (par exemple, après un voyage en avion ou un trajet en voiture en hiver). Dans la routine, il s’insère à la même étape que l’essence ou le sérum, après le tonique et avant la crème ou l’huile.

S’il y a une période de l’année qui est reconnue pour malmener la peau, c’est bien le temps des Fêtes! Avec les longs déplacements, la succession de partys, le froid hivernal et la consommation d’alcool, toute aide est la bienvenue. On se tourne donc vers ces 10 masques en feuille pour rayonner jusqu’à la nouvelle année.