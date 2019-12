Découvrez nos suggestions de classes de yoga originales à essayer cet hiver!

Enso Yoga

Quoi? Hot Barre

La pratique du Hot Barre, qui combine plusieurs disciplines – yoga, pilates et ballet – dans une salle tenue à 38 degrés est ultrapopulaire au très chic studio Enso Yoga du centre-ville de Montréal. Vous désirez transpirer et tonifier l’ensemble de votre corps sans voir le temps passer? Ce cours est fait pour nous! Les enseignants qualifiés et la trame sonore sont là pour nous garder motiver “à la barre” pendant 60 minutes (très) bien investies.

Yoga Sangha

Quoi? Vinyasa Extase

Le studio Yoga Sangha est superbe et, point bonus, il partage ses locaux avec les bureaux de la marque québécoise de vêtements actifs Löle. On peut donc zieuter sa boutique avant de faire l’expérience de du Vinyasa Extase. Pendant cette classe d’une heure, on fait l’essai de plusieurs techniques d’inversions et d’asanas (ou posture) de niveau avancé, le tout à un rythme tonique.

Studio Locomotion

Quoi? Yoga Urbain et Athlétique

Le cours de Yoga Urbain et Athlétique, offert au nouveau centre d’entrainement physique/studio de yoga Locomotion, a lieu dans une salle où un système de son et lumière crée une ambiance ultrabranchée, le tout en musique et sous rayons infrarouges qui maintiennent une température de 32 degrés dans la pièce. Ce cours de yoga 2.0 combine cette discipline millénaire aux méthodes d’entrainements athlétiques nouveau genre. Les puristes passeront leur tour; les autres se donneront rendez-vous à ce nouveau centre ultracool du complexe Shops Angus.

Machina

Quoi? Yoga Fit

Le Machina est rapidement devenu le repère des professionnels du Mile End qui cherchaient, depuis longtemps, un studio lumineux, technologique et moderne pour pratiquer le yoga et les arts martiaux, avant de poursuivre avec un entrainement cardiovasculaire et/ou de musculation. Dans notre ligne de mire? Le cours de Yoga Fit, rythmé et rigoureux durant lequel on bouge et on enchaine les positions à la manière d’un cours de fitness (en plus, le tapis est fourni!). Avant de partir, on n’oublie pas de reprendre des forces au Machina Smart Bar, un comptoir santé installé à la même adresse.

Yoga Shak

Quoi? Yoga Épicé – Jivamukti

Parmi les classes offertes au lumineux studio Yoga Shak, notons le cours de Yoga Épicé-Jivamukti qui se veut une pratique physique, éthique et spirituelle, combinant des séquences de Vinyasa dynamiques. Cette méthode est basée sur cinq principes centraux du yoga: Shastra (Écriture), Bhakti (dévotion), Ahimsā (non-violence), Nāda (musique) et Dhyana (méditation). Ce cours est réservé aux yogis qui maîtrisent les bases du yoga et qui désirent approfondir leur pratique.

Idölem Saint-Denis

Quoi? Flow Groove

Cette classe de yoga, offerte au populaire studio Idölem Saint-Denis, combine le yoga, la danse, le mouvement et l’entraînement physique. Elle s’effectue en musique, sur des rythmes pop, rock ou reggae, dans un studio chauffé à 38 degrés. On se lâche, et ça fait un bien fou!

Modo Griffintown

Quoi? Kundali Glow

Modo Yoga a trois studios à Montréal, dont le plus récent installé à Griffintown, qui offre des cours de yoga “semi-chauds” dans une salle maintenue à 32 degrés. Notre favori? Le Kundali Yoga, une pratique inspirée du yin yoga et qui nous transporte dans une méditation profonde à travers des mouvements actifs et exigeants, des exercices de respiration vigoureux et la répétition de mantras. Attention: le cours demande une grande concentration!

Wanderlust Griffintown

Quoi? Yoga aérien

Le studio de yoga Wanderlust Griffintown est l’un des seuls à Montréal à offrir une classe de yoga aérien. On y pratique le yoga « sans gravité» sur des hamacs en tissu suspendus aux plafonds. Cette disciple non-traditionnelle, qui combine acrobatie et yoga, permet de renforcer les muscles et d’améliorer l’équilibre et la flexibilité. Bonne nouvelle: l’utilisation du hamac permet de faciliter les inversions et apporte une sensation de relaxation bienvenue. (Psitt! On réserve d’avance: le studio ne compte que 16 hamacs!)

Studio Replay

Quoi? Yoga Tune Up

Ce nouveau studio très cool du quartier Rosemont est à la fois un centre d’entraînement physique et un studio de yoga. Dans une salle à l’ambiance tropicale, où les lumières teintées changent de couleur au fil de la session, on fait l’expérience du Yoga Tune Up, un cours restauratif inspiré de la méthode “tune up”, créée en 2004 et qui encourage de prendre soin de notre corps en faisant notamment usage de la balle Yoga Tune Up. La salle est par ailleurs équipé d’un écran interactif et de lumières, qui virent du orange au bleu, pour une expérience multisensorielle complète.

Curieuses de découvrir de nouveaux studios et de nouveaux styles de yoga? Visitez le site yogatribes.com où professeurs et studios peuvent annoncer leurs classes à la communauté. Les yogis en herbe peuvent également réserver leur cours directement en ligne, sans avoir besoin d’être membre de tel ou tel studio.