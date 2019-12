Voile diamanté

Où devrait-on appliquer les paillettes? «Partout!», selon Hector Espinal, artiste maquilleur international pour Fenty Beauty et fervent adepte de cette tendance qui nous donne envie d’expérimenter avec notre maquillage. Malgré son enthousiasme, notre pro a quelques conseils de prudence à nous confier pour éviter que cette fantaisie réduise à néant notre mise en beauté. «Pour appliquer les points de lumière au bon endroit et sans faire d’erreur, il faut absolument utiliser un pinceau.» Pour les joues, par exemple, il conseille de faire fondre le produit (en crème ou en poudre) des pommettes vers les tempes en effectuant de légers mouvements circulaires. «L’idée est de disposer les paillettes là où la lumière frappe naturellement», explique-t-il. Même chose pour le reste du corps: clavicules, épaules, haut des omoplates et jambes… On s’enduit de strass pour briller comme un ciel étoilé en hiver. «Shine bright like a diamond», dirait Rihanna!

Bisous bijoux

Sensuelle et surprenante, la bouche pailletée se fait tout aussi précieuse qu’un pavé de diamants. Sans compter que «les textures miroitantes donnent l’impression que les lèvres sont plus charnues», souligne Sarah Lucero, directrice artistique internationale pour Stila. Avant toute chose, on gomme et on hydrate nos lèvres pour travailler sur un canevas impeccable. Des brillants logés dans les crevasses de notre moue gercée, non merci! Pour le maquillage, deux options s’offrent à nous. 1) «On applique notre rouge à lèvres préféré et on l’enduit d’une bonne couche de gloss au fini chatoyant», propose Sarah. 2) On simplifie au maximum en choisissant un rouge à lèvres déjà pailleté. Dans ce cas ci, on fait une croix sur la populaire moue floutée des dernières saisons – on risquerait de s’enduire le menton de paillettes en estompant les pourtours – et on mise plutôt sur une bouche dessinée avec la plus grande précision.

Nuage scintillant

Pas de panique! Souligner le regard de reflets précieux est plus simple qu’il n’y paraît. Surtout si on suit la technique simplissime de Hector Espinal.

Belle de jour

«À l’aide d’un pinceau fin, j’aime souligner le coin interne de l’oeil avec une touche de fard brillant. Un détail subtil qui illumine le regard en moins de deux!» dit-il. Envie d’une proposition un tantinet plus éclatée? Notre pro suggère de pousser la note en «balayant la paupière d’une nuance douce et diaphane pour obtenir un pop de couleur chatoyante».

Belle de nuit

L’heure est à la fête! «On choisit une teinte contrastante et complémentaire à la couleur de notre iris et on l’étend sur toute la paupière», indique Hector. Le secret pour un résultat résolument moderne? On s’en tient à une seule couleur! Autrement dit, on oublie les jeux complexes d’ombres et de lumières. Ici, le monochrome est roi! Et pour que notre look de reine nocturne dure jusqu’aux petites heures, l’artiste maquilleur souligne l’importance de moduler notre fard en l’appliquant en fines couches (au lieu d’un seul passage saturé) jusqu’à l’obtention de l’intensité désirée.

Psst!

Un apprêt pour les paupières = un maquillage réussi. «Il facilite l’application de notre fard tout en maximisant sa tenue», précise Hector. Ouste, les stries indésirables!

Trait blindé

Classique et intemporel: il est pratiquement impossible de se mettre les pieds dans le plat avec un oeil de chat. Pour notre plus grand bonheur, cette règle se prête tout aussi bien à sa variante scintillante. Voici trois manières de l’apprivoiser, signées Sarah Lucero.

Étape 1

On dessine notre oeil de chat comme à l’habitude, puis une fois sec, on y superpose un fard d’une teinte similaire. L’art de transformer chaque battement de cils en un jeu de lumière spectaculaire!

Étape 2

«Avec un fard liquide, on dessine un trait le long des cils, puis on l’étire en forme de pointe vers l’extérieur de l’oeil. De là, on trace une ligne qui suit le creux de la paupière de manière à former un «V», ce qui laisse le centre de la paupière mobile nu.»

Étape 3

On s’initie au cat eye façon 24 carats en appliquant un fard pailleté sur l’ensemble de la paupière avant de tracer un trait de feutre noir au ras des cils supérieurs. Mission multitâche: Sarah suggère de récupérer l’excédent de pigments brillants sur notre pinceau pour illuminer nos pommettes et notre arc de Cupidon!

L’importance des sourcils

La règle de Sarah: «On équilibre un regard de strass en l’encadrant de sourcils fournis définis ultranaturellement.»