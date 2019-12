Produits culte, formules novatrices, classiques réinventés: du maquillage aux produits pour hommes en passant par les soins capillaires et cutanés, nos lecteurs-jurés en ont vu de toutes les couleurs… et de toutes les textures! Quels cosmétiques ont obtenu grâce à leurs yeux? Le suspense est terminé. Voici, sans plus tarder, les lauréats de la 22e édition du Grand Prix de la Beauté.