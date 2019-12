Le défi: maîtriser l’art capillaire au moment même où aller faire un petit tour à l’extérieur favorise les frisottis et vous donne du fil à retordre côté chevelure, sans compter le chauffage, la chaleur des fers et du sèche-cheveux qui la déshydratent. Une vraie conspiration pour ternir l’éclat habituel de vos cheveux!

Mais la chance nous sourit: nul besoin d’hiberner jusqu’au printemps ou de dire adieu à notre fer à friser ou à notre fer plat préféré. On continue à s’amuser, puis on restaure notre chevelure avec une nouveauté beauté qui efface toute trace de ravage capillaire, même les plus extrêmes: les Doses revitalisation intenses de Pantene.

Ce traitement, à utiliser une fois par semaine à la maison (7,49 $ le trio), dorlote les cheveux secs, cassants et malmenés par les outils chauffants. Résultat? Ils retrouvent douceur et éclat en une seule dose! Issues de l’avant-garde des revitalisants en profondeur, les doses s’adaptent à tous les types de cheveux, même ceux colorés ou ayant reçu un traitement chimique.

Qu’est-ce qui rend les Doses revitalisation intenses uniques? Elles renferment la formule la plus concentrée de Pantene et regorgent de Pro-Vitamine B5 et de lipides qui redonnent de la force à votre chevelure, dans une texture délicieusement crémeuse qui n’alourdit pas les cheveux, pour le plus grand bonheur de votre mise en plis. Ce traitement express est donc idéal pour vous endimancher subito presto avant vos soirées des fêtes. Appliquez le contenu d’un tube à la chevelure au lieu de votre revitalisant habituel, massez des racines aux pointes et rincez bien. Une minute top chrono et hop! vous êtes prête à éblouir avec votre chevelure chatoyante.