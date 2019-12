Vous nettoyez votre peau, vous l’hydratez et, deux fois par semaine, vous l’enduisez d’une couche généreuse de masque antirides, le tout en espérant obtenir la peau souple dont vous rêvez, en plus d’un éclat naturel et irrésistible. Mais juste au-dessus de cette terre sacrée se trouve votre cuir chevelu, une zone trop souvent négligée, bien qu’en tous points semblable à la peau de votre visage. De nos jours, les femmes utilisent en moyenne six produits de soin pour le visage dans le seul but de combattre les premiers signes de l’âge. Pourtant, seulement une femme sur dix accorde la même attention à son cuir chevelu qu’à son visage. Incroyable, mais vrai!

Qui dit pollution environnementale, changements hormonaux ou entraînement intensif dit une pléthore d’agents oxydants qui risquent, en s’attaquant aux follicules, de dégrader la qualité des cheveux en pleine croissance et ainsi de causer des ravages irréparables. Et saviez-vous que votre cuir chevelu, tout comme la peau de votre visage, est vulnérable au vieillissement, qui crée des dommages visibles sur son passage, comme des pellicules, de la démangeaison et une production excessive de sébum? C’est pourquoi maintenir votre cuir chevelu dans une santé à toute épreuve aura des répercussions directes sur l’apparence générale de vos cheveux, des racines jusqu’à la pointe. Le secret? La prévention. Protéger dès aujourd’hui vos cheveux avec un shampooing et un revitalisant conçus spécialement pour soigner le cuir chevelu vous permettra d’exhiber une crinière pleine de vigueur et d’éclat dans l’avenir.

C’est là qu’intervient Head & Shoulders avec son inégalable duo shampooing et revitalisant multi-actions pour cuir chevelu. Sa réputation de plus grand cauchemar des pellicules n’est plus à faire, mais qu’en est-il de ses bienfaits inspirés des soins pour la peau? La formule ultra-hydratante de ce duo Head & Shoulders et ses propriétés détoxifiantes administrent une cure de jouvence au cuir chevelu tout en restaurant l’équilibre et en neutralisant le niveau de pH. De plus, elle protège les cheveux colorés. Voilà sur un plateau d’argent votre première offensive (et future protection préventive) contre les ennemis du cuir chevelu et des cheveux en santé. De rien!

Ce n’est pas tout… Le très primé duo shampooing et revitalisant de Head & Shoulders contient de puissants ingrédients actifs dans une formule brevetée de pyrithione de zinc qui hydrate et traite la zone du cuir chevelu de la même façon que les produits pour la peau hydratent la peau de votre visage. Vous obtiendrez des cheveux éclatants de santé grâce à une «fondation» bien nourrie et armée pour lutter contre les éléments. Une fois les besoins uniques de votre cuir chevelu comblés, vous pourrez enfin vous pavaner avec une mise en plis réussie et pleine de volume, des boucles de trois jours, ou votre style favori, quel qu’il soit.

