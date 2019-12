Avez-vous déjà oublié de laver et d’hydrater votre visage avant de vous coucher? On espère que non! Par contre, on prend plus à la légère les soins des cheveux. Quiconque a déjà vaporisé une bouteille complète de shampooing sec sur ses racines après cinq jours sans les laver peut vous le dire. Mais quand il est temps de se laver les cheveux, il faut un produit qui agit en profondeur tout en éliminant les saletés, en plus de traiter les mèches avec douceur. Voici votre nouvelle arme secrète : le charbon.

Charbon 101

On ne parle pas ici de charbon de BBQ! Le charbon actif provient de certains types de bambou et de bois. Reconnu pour ses vertus de nettoyage en profondeur, cet ingrédient très actif se trouve autant dans les dentifrices que dans les produits de soins capillaires.

Comment ça fonctionne?

Le charbon actif fonctionne comme un aimant, et attire doucement l’huile et la saleté des surfaces, les nettoyant au moment du rinçage. C’est pourquoi on trouve du charbon dans la plupart des meilleurs nettoyants et exfoliants. Quel est l’effet sur les cheveux? La peau et les cheveux partagent plusieurs éléments génétiques, ce qui explique que le charbon actif peut éliminer les impuretés sur les mèches, comme les surplus de produits, l’huile du cuir chevelu et la pollution, sans les endommager. «Il agit à la surface des cheveux, les nettoyant sans perturber les fibres,» explique la Dre Jeni Thomas, scientifique en chef de Pantene.

Qui peut l’utiliser?

Tout le monde. Vraiment! Le charbon actif nettoie en profondeur, c’est donc une excellente option pour les femmes qui sautent quelques jours entre les shampoings. (Coupable!) C’est bon pour la santé des cheveux: le charbon rééquilibre l’hydratation du cuir chevelu. Il peut aussi faire la différence entre une bonne et une mauvaise journée capillaire. Les études disent qu’il suffit de trois jours pour que les produits alourdissent les cheveux, modifiant leur comportement et leur mouvement, selon la Dre Thomas.

Ce qu’il faut savoir à propos du lavage des cheveux

Concentrez-vous sur le cuir chevelu, pas sur les mèches.

Un cuir chevelu plus sain est synonyme de cheveux en santé. (L’irritation endommage la structure des cuticules et affaiblit les liaisons protéiques.) La clé est d’utiliser le bout des doigts pour masser le cuir chevelu et ainsi éliminer le surplus de produits.

Répétez au besoin

Parfois il faut mousser, rincer, répéter. «Si la mousse n’est pas assez épaisse, ajoutez un peu d’eau ou lavez les cheveux deux fois,» explique Justin German, styliste consultant de Pantene.

Revitalisez les racines

Un revitalisant sans silicone est assez léger pour être utilisé sur les racines, sans les alourdir. Appliquez du revitalisant des mèches jusqu’aux racines pour les protéger de dommages éventuels.

Utilisez le bon produit pour votre type de cheveux

Justin German recommande d’utiliser un gel volumisant en spray pour les cheveux fins (assurez-vous d’en appliquer directement sur les racines). Pour celles dont les cheveux sont plus épais, optez plutôt pour des formules en crème et appliquez-les des racines jusqu’aux mèches.