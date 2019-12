La première fois que j’ai vu le terme «botox capillaire» apparaître sur Instagram, j’avoue avoir sourcillé, croyant d’abord à une nouvelle lubie beauté au drôle de nom. Mais plus les photos de crinières luxuriantes et brillantes de santé se multipliaient sur mon fil, plus ma curiosité était piquée. Pas le choix d’essayer! Je me suis rendu à l’Institut Be afin de rencontrer Sophia Jabrallah, qui a été la première à introduire le botox capillaire au Québec avec sa compagnie XOX by So. Celle qui œuvre dans l’industrie de la coiffure depuis 2003 a découvert l’engouement persistant autour de ce soin en Europe et, curieuse, elle a décidé de se procurer toutes les marques offertes à cette époque pour les mettre à l’épreuve pendant plus d’un an sur une panoplie de types de cheveux. Au final, elle a décidé de s’allier à un chimiste au Brésil – où la recherche en matière de soins capillaires est ultra pointue – afin de développer une formule répondant à ses hautes exigences.

Le botox capillaire, qu’est-ce que c’est exactement?

N’ayez craint: aucune injection ni seringue ne sont utilisées lors du traitement, le terme faisant plutôt référence à la cure de rajeunissement qu’il procure à notre tignasse. Inspiré par les rituels capillaires des indigènes d’Amazonie, ce soin végan allie des extraits de patauá (pour restaurer, renforcer et hydrater les cheveux fragilisés), de cupuaçu (dont les acides gras essentiels, les antioxydants et les vitamines E et F préviennent le vieillissement prématuré et protègent des rayons UV) et d’ucuuba (pour réparer les fissures de la fibre capillaire grâce à un cocktail de protéines végétales, d’acides gras et d’oméga-9) à des acides aminés qui pénètrent le cortex capillaire afin de le revitaliser en profondeur. La promesse? Redonner aux cheveux la vitalité qu’ils perdent au cours du temps et des épreuves – changements hormonaux, agressions extérieures, décoloration, utilisation excessive d’outils chauffants, etc. – et favoriser leur croissance en réhydratant le cuir chevelu. À ne pas confondre avec un lissage à la kératine qui, pour sa part, modifie la nature du cheveu. Les deux traitements n’ont pas du tout la même mission!

Le processus

Après un shampoing clarifiant, une étape essentielle pour dépouiller les cheveux des résidus de produits coiffants, Sophia a appliqué le botox capillaire sur l’ensemble de ma chevelure. À noter: celle-ci doit être humide pour que les écailles des cheveux soient ouvertes et que le traitement pénètre en profondeur. Ensuite, je me suis armée de patience (et j’en ai aussi profité pour répondre à mes nombreux courriels!) pendant les 50 minutes que met le produit pour agir de manière optimale. Ça picote un peu sur le cuir chevelu, mais rien de douloureux. Après le rinçage, Sophia a nappé ma crinière d’un masque capillaire hydratant, histoire d’en rééquilibrer le pH.

Et ça donne quoi?

Impossible de le nier: après le botox capillaire, mes cheveux étaient plus brillants et soyeux, et les pointes semblaient scellées. Mais ce qui m’a le plus impressionnée, c’est le corps que le traitement leur a apporté. La différence la plus notable, selon moi, se voit quand j’ai les cheveux mouillés: ils sont beaucoup moins élastiques, signe indéniable de santé, et se démêlent comme un charme. Je partais en vacances à la mer pendant deux semaines, juste après, et mes cheveux n’en sont pas revenus rêches et cassants comme à leur habitude!

Bon à savoir

Comme on élimine toutes traces de produits coiffants avec le shampoing clarifiant, il se peut que notre colo perde jusqu’à un ton à la suite du soin. De plus, lorsqu’ils sont mouillés, les cheveux peuvent dégager une certaine odeur – rien de nauséabond, pensez plutôt à un effluve herbacé – jusqu’à cinq shampoings après notre rendez-vous.

À quelle fréquence?

Pour la majorité de ses clientes, Sophia recommande un botox capillaire au retour des vacances ou à chaque changement de saison. Si notre crinière est en mode SOS, elle conseille de suivre une cure intensive avec un rendez-vous mensuel pendant quelques mois.

Combien ça coute?

Entre 125 $ et 250 $, selon la longueur des cheveux.

Adresses

Montréal

Institut Be

4725, boulevard Métropolitain E., suite 205

Québec

Salon de beauté Charm

1689, boulevard Père-Lelièvre

Val-d’Or

Yayo Hair par Annie Lefebvre

960, 3e Avenue

Pour les autres adresses qui offrent le botox capillaire XOX by So, on se rend au institutbe.com