Idéal pour laisser briller notre maquillage ou notre tenue, le look lissé vers l’arrière est simple à réaliser tout en étant hyper sophistiqué. Stéphan W, styliste et propriétaire de l’Atelier Stéphan W, nous dévoile ses trucs.

Réaliser le look

On prépare nos cheveux en utilisant un shampooing et un revitalisant adaptés à notre crinière (volumisants pour une chevelure fine ou hydratants pour des cheveux plus secs ou frisés). On applique ensuite une mousse ou un gel de la racine aux pointes.

On procède à la mise en plis à l’aide d’une brosse plate et d’un séchoir, en dirigeant savamment le mouvement de notre crinière.

On sépare ensuite la section supérieure des cheveux allant du haut de l’oreille au sommet de la tête et on applique une mousse volumisante ou un gel à tenue souple sur les racines. À l’aide de nos doigts, on soulève un peu nos racines et on les sèche au séchoir pour donner du corps à notre chevelure.

Pour terminer, on applique un spray brillant ou un peu d’huile capillaire sur les longueurs afin d’obtenir le même fini lustré des racines jusqu’aux pointes.

Conseil d’expert

«Il est important de faire attention aux côtés pour ne pas que les cheveux reviennent vers l’avant. L’ajout de barrettes décoratives ou de pinces à cheveux entrecroisées aidera nos mèches à rester vers l’arrière.»

Pour varier…

Pour le temps des fêtes, «on crée une séparation très, très basse sur le côté pour un effet à la Saint Laurent», avance le styliste.

On peut aussi plaquer les cheveux près du crâne et ajouter un peu plus de texture à l’arrière. «En utilisant un peigne et un peu plus de gel, on donne une forme aux cheveux en créant un effet de vagues à partir de notre séparation», suggère Stéphan W.

Traitement de mousse épaississante 7 en 1 Dream Big Volume, de Marc Anthony (12 $).

Brume EIMI Glam Mist, de Wella (20 $).