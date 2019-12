Quoi de plus élégant qu’une cascade de boucles rebondies? Catherine Allard, artiste internationale Redken et copropriétaire du salon Odyssée Addikt, nous livre ses secrets pour y arriver.

Réaliser le look

On commence par laver et revitaliser notre crinière à l’aide d’un soin antifrisottis. On applique ensuite une mousse à la racine et sur nos longueurs pour préparer nos cheveux à la mise en plis tout en amplifiant leur volume. On sèche nos cheveux en leur laissant un peu d’humidité. S’ils ont tendance à faire des frisottis, on peut s’aider d’une brosse pour les lisser. L’objectif: préserver leur volume naturel! On sépare ensuite notre chevelure en sections égales afin d’obtenir un effet bouclé homogène. On vaporise un spray thermoprotecteur – qui, en plus de protéger nos cheveux de la chaleur, permet de prolonger la tenue de nos boucles – avant d’enrouler chaque mèche autour du baril d’un fer, sans

utiliser la clenche intégrée. «Cela donne un joli effet ruban tout en facilitant la manipulation du fer», explique l’experte. Important: on laisse refroidir la boucle avant d’y toucher, afin qu’elle ne perde

pas sa forme. Pour terminer, on assouplit nos boucles avec un peigne à dents larges, puis on vaporise un peu de fixatif à tenue élevée. Au besoin, on vaporise une brume antistatique ou une brume d’huile capillaire pour ajouter lumière et dimension à notre crinière!

Conseil d’experte

«Il peut être ardu de créer des ondulations régulières,mais les imperfections sont moins visibles lorsqu’on sépare nos cheveux sur le côté.»

Pour varier…

«La grosseur de la boucle changera selon le diamètre du fer à friser, signale Catherine Allard. Un fer d’un pouce de diamètre donnera un effet plus bouclé, tandis qu’un diamètre d’un pouce et demi créera des vagues moins serrées.»

On peut dégager une oreille et fixer plusieurs épingles à cheveux derrière pour ajouter un petit plus à notre mise en plis. Envie d’une touche colorée? On peut les peindre à l’aide d’une couche ou deux de vernis à ongles!

Déplacer notre séparation peut tout changer au niveau du style. «Une raie sur le côté est un peu plus chic, tandis qu’une raie au milieu confère un effet plus bohémien à notre chevelure», estime

la spécialiste.

Pour un look ultrafestif, on incorpore des paillettes dans un gel à tenue forte et on applique le tout sur la racine des cheveux à l’aide d’un pinceau ou d’une éponge à maquillage. En diminuant la pression au fur et à mesure qu’on descend sur nos longueurs, on obtient un joli effet dégradé. On laisse sécher et on fait tenir le tout à l’aide d’un fixatif haute tenue.

Shampooing et revitalisant Grizz Defy, de Nexxus (15,50 $ et 18 $).

Spray fixatif thermique Iron Shape 11, de Redken (22 $).