Le manque de brillance guette nos cheveux à longueur d’année, mais l’hiver, il faut redoubler de vigilance. «Bien qu’une multitude de facteurs puissent être à l’origine d’un cheveu terne, à ce moment-ci de l’année, le manque d’hydratation est souvent à blâmer», explique Max Gourgues, qui a récemment ouvert son salon sur le Plateau Mont-Royal.

La cause de cette sécheresse: les grands écarts de températures. Froid polaire, chauffage au max, vent glacial, air sec: est-ce une raison de s’avouer vaincue? Jamais de la vie! Notre pro partage ses 5 astuces pour une chevelure rayonnante peu importe les conditions.

Apprivoiser les produits détoxifiants

Méconnus, les soins purifiants—qu’on retrouve souvent sous forme de gommages—sont tout indiqués pour redonner un coup de pep à un cheveu terni par l’accumulation de produits. Max conseille de masser l’exfoliant à même notre cuir chevelu pendant quelques minutes et de procéder ensuite à notre combo shampoing-revitalisant habituel.

Laver deux fois plutôt qu’une!

«Beaucoup de femmes l’ignorent, mais on devrait toujours se faire deux shampoings», souligne notre expert. Pourquoi? «Le premier lavage sert à nettoyer le cheveu tandis que le deuxième sert à traiter.» Avec les conditions extrêmes de l’hiver, on s’assure d’opter pour une formule hydratante, idem pour notre revitalisant. Sans oublier: on rince à l’eau tiède (ou froide, si on est courageuse!) pour refermer les cuticules et redoubler le lustre de notre crinière.

L’art du masque

Notre expert est un grand fan des masques capillaires utilisés en cure. «Une fois par semaine, on applique notre traitement hydratant sur cheveux essorés, idéalement à la serviette, et on le répartit uniformément sur nos longueurs et pointes à l’aide d’une brosse», dit-il. Huit semaines plus tard, on change de masque! La raison? Après deux mois, le soin devrait normalement avoir fait son œuvre. On choisit alors un nouveau traitement aux propriétés différentes qui ciblera une autre problématique capillaire.

L’importance de la mise en plis

«Après avoir appliqué un soin démêlant ou une huile lissante sur nos cheveux humides, on procède à la mise en plis en s’assurant de toujours pointer le séchoir dans le sens des cuticules», conseille notre pro. Il affectionne particulièrement la brosse en poils de sanglier, très efficace pour calmer les frisottis. Et pour un boost d’éclat instantané, on trimballe un produit au fini pailleté qu’on vaporisera sur notre chevelure au besoin.

S’en remettre aux pros

Si notre manque d’éclat persiste, on n’hésite pas à aller voir notre coiffeur pour qu’il nous donne l’heure juste. «Un gloss répété aux quatre à six semaines est une bonne option pour raviver la brillance de nos cheveux», conseille Max. Il suggère aussi de s’informer quant aux traitements intensifs offerts à notre salon, de plus en plus populaires auprès des clientes averties. L’avantage de ces soins ultra ciblés? Leurs bienfaits sont visibles immédiatement.

